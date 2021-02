V osmih letih so v Trstu zaprli 400 trgovin

Stagnacija potrošnje, spletno nakupovanje, demografski upad in velika distribucija so nedvomno močno vplivali na krajevno trgovinsko mrežo. Po izsledkih, ki jih je zvezi Confcommercio ponudila družba Tagliacarne, je v Trstu od leta 2012 do lanskega 2020 navojnice za vedno spustilo več kot štiristo trgovin – točneje 413: od prvotnih 1887 jih je ostalo 1474, največ jih je zaprlo po mestnih četrtih in v predmestju, kar 356, medtem ko jih je v zgodovinskem mestnem jedru mrknilo 57.

»Pod udarom so bili zlasti nekateri segmenti trgovskega sektorja: v prvi vrsti prodajalne raznoraznih izdelkov – od skupnih 710 jih je ostalo 527, in tiste, ki so ponujale kulturne ali rekreacijske artikle – teh je naenkrat zmanjkalo kar 74 (od 222 na 148),« je zaskrbljenost upravičil predsednik tržaško-goriške zveze Confcommercio Antonio Paoletti. Slednji je analiziral tudi druge segmente in ocenil, da je nekoč stabilno živilsko področje doživelo močan upad: ponudnikov hrane in pijače je 23 manj (od 246 na 223), medtem ko se nič dobrega ne piše trgovinam, ki ponujajo izdelke za dom – dodatnih 53 dejavnosti je prekinilo z delovanjem (od 223 na današnjih 165).