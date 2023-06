V ospredju Furlanska cesta in kontovelska Mlaka

Nedavno imenovani tržaški občinski odbornik za prostorsko načrtovanje, ceste in promet Michele Babuder je v torek zvečer na Proseku sklenil krog spoznavnih srečanj s posameznimi rajonskimi sveti. Potem ko je pred tedni prisluhnil zahtevam na vzhodnem Krasu, je bil zdaj na vrsti še zahodni del občinskega dela kraške planote. Predsednik in podpredsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni (SSk) ter Massimo Veronese (DS) sta mu orisala seznam odprtih vprašanj, ki so ga skupaj sestavili svetniki.

Med temi izstopa Furlanska cesta, ki je v zadnjih letih postala poveden primer hidrogeološke nestabilnosti tukajšnjega območja. Usadi in plazovi se na njej redno ponavljajo, ker občutljive plasti laporja in peščenjaka ne zdržijo več teže gostega prometa, za katerega cesta ni bila načrtovana. Pred nekaj manj kot letom dni so se pod Kontovelom po močnejšem neurju pojavile nove razpoke, zaradi katerih je Občina Trst preventivno zaprla del cestišča in uvedla izmenično enosmerni promet.

Potrpeti bo treba še nekaj časa. Deželna civilna zaščita je obnovitvenim delom namenila 1,1 milijona evrov. Babuder je potrdil, da bodo pristojni strokovnjaki pripravili načrt sanacije do 30. septembra, dela se morajo nato začeti najkasneje do konca leta in skleniti do konca septembra 2024.

Veliko prej bo na svoj račun prišla kontovelska Mlaka, kjer naj bi dela stekla 17. julija. Revitalizacijo mlake sicer domačini in domačinke zahtevajo že dolgo. Tržaški občinski odbor je decembra lani odobril 60.000 evrov, da bi ta zaživela z nekdanjim čarom. Mlako bodo najprej izpraznili in ribe začasno preselili v posebne bazene ter nato odpeljali nakopičeno blato. Na koncu bodo vanjo ponovno dolili vodo in uredili celotno območje.

