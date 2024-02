V ospredju gospodarstvo in podnebne spremembe

Pustarji imajo še zadnje dni časa, da zaključijo z vsemi detajli na pustnih oblekah in se pripravijo na sobotni sprevod Kraškega pusta (če bo seveda vreme zdržalo). Pustne skupine se vsakokrat čim bolj osredotočijo na aktualne teme, ki so zaznamovale preteklo leto. V minulih dneh smo predstavili vse pustne vozove, ki se bodo v soboto s skupinami razigranih pustarjev vozili po openskih ulicah, danes pa začenjamo s predstavitvijo prvih sedmih pustnih skupin. Ugotovili smo, da so se posvetili predvsem tematikam podnebnih sprememb in gospodarstva.

Novost letošnjega 55. Kraškega pusta je prav gotovo skupina iz Slivnega, ki se bo sploh prvič udeležila sprevoda. »Vsako leto, ko se zberemo na torek, da bi pustovali po vasi, opažamo, da nas je vedno več. In vsakič si rečemo, da bi se prihodnje leto lahko organizirali in sestavili skupino za povorko,» je izbiro novonastale pustne skupine pojasnil David Terčon. Letos so zbrali pogum in se res vpisali na sprevod. Vsak začetek je težak, prepričani so, da bodo prihodnje leto še bolje organizirani. Že za prvi preizkus se jih je zbralo okrog 50, večinoma mladih do 25 let, med njimi pa bodo tudi otroci in starejši.

Skupini so dali naslov Šeki al šeiki? Mladi Slivenci namreč nimajo dvomov: ali ostanemo »šeki« ali postanemo šejki. Našemili se bodo v črpalkarje in šejke, prikazati pa želijo, da je gorivo vedno dražje, šejki se bogatijo, črpalkarji pa trpijo. Kdor se bo udeležil openske povorke, bo videl še končno presenečenje, saj se bo z njimi pripeljala tudi tesla ...

Gospodarska tematika je navdihnila tudi Prosek in Kontovel, kjer bodo pustarji postali strašila in srake. »Strašila predstavljajo majhna podjetja, srake pa multinacionalke, ki ta podjetja tudi pojedo,» je pojasnila Klara Ukmar. S svojo skupino želijo protestirati proti trenutni situaciji, je izpostavila. V proseški skupini se jih je zbralo okrog 60, predvsem družin in mladih, ki so tudi glavni pobudniki skupine in pripravljajo obleke za vse.

Cerovci so letos kritični do različnih spletnih trgovin, kot je Amazon, saj imamo zaradi njih v hiši polno paketov, ki jih niti ne potrebujemo. Skupini so dali naslov Paketov imamo zdaj preveč, Božiček brez tebe ne zmoremo več. Pustarji se bodo zato v glavnem prelevili v škrate pomagače in poklicali Božička, da jim pomaga s paketi, med njimi bodo tudi raznašalci. Cerovci so že povsem pripravljeni na sobotno povorko, saj so se s skupino že udeležili nedeljskega sprevoda v Gorici, je potrdil Cristian Leghissa. V množični skupini, zbralo se jih je okrog 120, sodelujejo vse generacije, tako iz Cerovelj kot iz bližnjih vasi.

Kot smo omenili, so se pustarji posvetili tudi okoljski tematiki. Pri Piščancih in Ferlugih, kjer so »use pučene«, se bodo oblekli v storže koruze in pokovko, nekateri pa se bodo oblekli v hibridno rastlino med pokovko in koruzo. »Zdaj je vedno prej vroče. Nekateri bodo oblečeni v koruzo in pokovko, saj želimo prikazati, da se zaradi podnebnih sprememb koruza že na rastlini spremeni v pokovko,» je razložil Dimitri Ferluga. Iz teh dveh vasi se je zbralo okrog 60 pustarjev več generacij.

O spreminjanju letnih časov bodo pričale tudi repenske vile. »Oblekli se bomo v vile, obleke pa se bodo v glavnem razlikovale po barvah in tipičnih detajlih za vsak letni čas,» je dejala Reneé Starich. Repencev bo na openski povorki po napovedih kar 120.

Na Kraškem pustu bo kot vsako leto sodelovala tudi skupina Mati pel carneval iz Tržiča. 25 prijateljev si vsako leto zamisli domiselno masko, letos se bodo oblekli v testenine. »Oblečeni bomo v obložene mize, na katerih bodo testenine vseh vrst: carbonara, testenine s paradižnikovo omako ...« je naštela Marina Benci. Naslov skupine je Roke v pašti, v italijanščini Mani in pasta, ki ima tako tudi prenesen pomen. Poleg testenin jih bodo spremljali še kuharji in natakarji.

Tudi letos se vrača tržaška godba na pihala Vikinghi. Zanje je značilno, da se vsako leto oblečejo v vikinge in si poleg tega nadenejo še kakšen detajl. Letos se bodo vikingi odpravili na počitnice. »Nekateri bodo zato oblekli pripomočke za na morje, drugi za v hribe in smučanje,» je dejala Daniela Gonni. Tudi glasba, ki jo bodo igrali, bo predvsem počitniška.

Pustarji lahko zdaj le upajo, da bo vreme zdržalo in da bodo v soboto prinesli dobro voljo na openske ulice.