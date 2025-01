V Pangerčevi hiši v Dolini muzej krajevne zgodovine

Pangerčeva hiša na glavnem dolinskem trgu doživlja novo pomlad zahvaljujoč trenutni prenovi in kulturnim dejavnostim, ki so jih v njej že začeli izvajati. V njenih prostorih pa bo zaživel tudi muzej, ki ga pripravlja Inštitut za srednjeevropsko zgodovino in kulturo Josip Pangerc. Ravno tu je v torek zvečer potekalo prvo srečanje iz niza Pogovori z zgodovino z naslovom Zakaj muzej v Dolini?, na katerem je zgodovinar Fulvio Colombo razkril, kako naj bi dolinsko območje izgledalo v srednjem veku. Po novih ugotovitvah naj bi v tako daljno obdobje segali tudi temelji stavbe z neoklasičnimi fasadami na dolinskem trgu.

Srečanje je uvedla Ester Kočevar, ki je predstavila gosta večera in glasbenika, ki sta spremljala dogajanje v Pangerčevi hiši: Ennia Guerrata (lutnja) in Stefana Casaccio (flavta). Občinstvo je nagovoril tudi Marco Manin iz inštituta Pangerc. V imenu dolinske občine je pozdravil podžupan Marko Savron.

Na trgu nekoč večji kompleks

V novem muzeju bo na ogled muzejska zbirka družine Pangerc, prostor bodo namenili tudi predstavitvi krajevne zgodovine, je povedal zgodovinar Fulvio Colombo, ki je sodeloval z inštitutom Josip Pangerc pri raziskovanju dolinske preteklosti. Pri tem so bili ključnega pomena arhivski dokumenti iz Diplomatskega arhiva v Trstu, Kapiteljskega arhiva sv. Justa, arhiva tržaške škofije, dolinske župnije ter arhiva Pangerz-Pongracz.

Nova spoznanja pa so prišla na dan tudi med prenovo Pangerčeve hiše. »Zidovi v kletnih prostorih kažejo, da je tu nekoč stal pomemben objekt. Zgrajeni so iz izbranih materialov in mojstrsko izdelani. Zagotovo niso bili del kmečke hiše,« je dejal zgodovinar.