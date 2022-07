V Pedočinu o goljufijah

V Pedočinu, znanem tržaškem kopališču z uradnim imenom La Lanterna, je včeraj zaživela kampanja proti goljufijam. Tržaška kvestura je v sodelovanju z Občino Trst izbrala pravo lokacijo, saj edino plažo v Italiji, na kateri visok zid deli moške od žensk, obišče vsak dan veliko število starejših in drugih občanov, predstavnikov ranljivejših skupin.»Začeli smo v tem edinstvenem kraju, nadaljevali pa bomo celo poletje in obiskali tržaško obalo do Miramara,« je napovedal kvestor Pietro Ostuni, ki je kampanjo predstavil v družbi občinskih odbornikov Elise Lodi in Maurizia De Blasia ter vodje oddelka za področje kriminalitete Delfine Di Stefano, policistk in policistov.

»Goljufi stopijo do svojih žrtev pripravljeni, večkrat elegantno oblečeni in s pravim pristopom. Zato jih marsikdo ne prepozna in jim zaupa,« je srečanje uvedel kvestor Ostuni in poudaril, da po prevari doživljajo žrtve hude travme, ki so težko premostljive.