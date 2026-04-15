V polnem teku priprave na praznovanje osvoboditve

81. obletnica osvoboditve Italije je pred vrati. Tržaška občina je včeraj razkrila program dogodkov, ki ob sami slovesnosti v Rižarni zaobjema še nekaj spremljevalnih prireditev. Naj spomnimo, da obhajamo letos tudi 50-letnico procesa za zločine v tržaški Rižarni, kateri je v veži tržaške sodne palače posvečena fotografska razstava, ki sta jo postavila Dunja Nanut in Franco Cecotti in bo na ogled do 29. aprila. Na ogled so v glavnem fotografije, ki sta jih posnela Janko Furlan in Mario Magajna. Tistega dne bodo ravno tam slovesno odkrili trijezično ploščo, ki bo Trst in njegove prebivalce nagovarjala, naj se kritično soočijo s svojo preteklostjo.

Vrhunec bo praznik osvoboditve dosegel kajpak v soboto, 25. aprila, ko bo ob 11. uri vsakoletna proslava na dvorišču nekdanjega koncentracijskega taborišča, Rižarne. Vstop bo tistega dne dovoljen že od 10. ure dalje, tako kot se dogaja zadnja leta pa bo na dvorišče lahko stopilo 2200 ljudi. Kdor bo ostal zunaj, bo moral počakati, da kdo izstopi in šele nato bo lahko vstopil.

Govornikov na včerajšnji predstavitvi v dvorani Bazlen v palači Gopčević nista razkrila ne odbornik za kulturo Giorgio Rossi ne odgovorni za mestne muzeje Stefano Bianchi. Kot je že postala tradicija, pa bo ob zaključku uradne slovesnosti nastopil Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič.

Še pred tem, 23. aprila ob 9. uri, je predvideno polaganje vencev na pročelje konservatorija Tartini v Ulici Ghega - sledila bo slovesnost. 24. aprila pa bodo predstavniki občine od 8.45 polagali vence po postajah spomina.

Več bo tudi spremljevalnih dogodkov, ki jih prireja odbor za Rižarno s prispevkom ministrstva za kulturo ter v sodelovanju z deželnim inštitutom za raziskovanje zgodovine odporništva Irsrec.

Občinski program ne vključuje nobenega od dogodkov, pod katerimi se podpisuje Odbor za 25. april, kot je denimo antifašistični sprevod po mestu, ki bo v soboto, 25. aprila, ob 16.30 startal pri Sv. Jakobu in nadaljeval po mestnih ulicah do Velikega trga, ob glasbi in druženju.