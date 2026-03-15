V polni Peterlinovi dvorani so se poslovili od Marijana Jevnikarja

Marijan Jevnikar ni bil človek, ki bi silil v ospredje. Pogosteje je stal za snemalno kamero kot pa pred njo. Tako med dolgoletnim sodelovanjem pri Radijskem odru kot v številnih drugih slovenskih krogih, kjer je bil vedno pripravljen prispevati in se razdajati za širšo skupnost, saj je globoko verjel v vse to, kar je delal.

Kot prijatelja in neutrudnega, nesebičnega kulturnega delavca so se Marijana Jevnikarja, ki je 9. marca podlegel hudi bolezni, spominjali v petek zvečer na njemu posvečeni žalni seji. Pobudo zanjo so dali Radijski oder, Slovenska prosveta in Slovenska zamejska skavtska organizacija. Potekala je v nabito polni Peterlinovi dvorani v Trstu, kjer so se zbrali svojci, prijatelji in predstavniki raznih organizacij. V soboto pa so se od Jevnikarja še zadnjič poslovili s pogrebno mašo v cerkvi pri Svetem Ivanu.

Radijski oder njegov drugi dom

»Ko smo pred dvema tednoma člani Radijskega odra pripravili Prešernovo proslavo Slovenske prosvete in začeli praznovanje 80-letnice naše skupine, je nekdo manjkal. Manjkal je Marijan. Njegova odsotnost je bila zelo opazna, kajti Marijan je bil vedno prisoten,« je v Peterlinovi dvorani dejala predsednica Radijskega odra Manica Maver.

Pisarna v drugem nadstropju, kjer ima radijski oder svoj računalnik, je bil njegov drugi dom, je poudarila. Spomnila je, da je Jevnikar Radijskemu odru več let tudi predsedoval. Kot snemalni tehnik je posnel veliko število radijskih iger, sodeloval je tudi pri ustanovitvi snemalnega studia Trak v Trstu. »Potrebovali smo ga, potrebovali smo nekoga bolj prizemljenega, ki se znajde med računalniki in številkami,« je še povedala predsednica. Izpostavila je Jevnikarjevo natančnost, urejenost in skrbnost. »Marijan pa ni bil človek, ki bi ga zanimali le računalniki in številke,« je pristavila. Imel je širok razpon zanimanj, radovednost do sveta, skrb za slovensko besedo in dobro poznavanje slovenske književnosti. Iz govorov, ki jih je povezovala Marinka Počkaj, pa je izstopal tudi Jevnikarjev poseben smisel za humor.