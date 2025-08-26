V Prebenegu uživali ob rujni kapljici

Prebeneška Noč vina je v soboto zvečer minila v sproščenem in veselem ozračju. K uspehu prireditve sta prispevali predvsem gostoljubnost Prebenežanov, ki so za degustacijo dali na razpolago park vaškega kulturnega društva Jože Rapotec, ter rujna kapljica, sad dela vinarjev iz Brega, Istre in s Krasa. Gostje so lahko izbirali med različnimi vini iz kar trinajstih kleti. Ricmanjsko kulturno društvo Slavec pa je poskrbelo, da obiskovalci prireditve niso bili lačni.

Večina vinarjev, ki se je v soboto v Prebenegu s svojo kapljico predstavila na vinskem večeru iz cikla Le notti del vino, je bila iz Brega. Okusiti pa je bilo mogoče tudi vino pridelano v Lonjerju, Miljah, na Padričah in v Marezigah.

»Gre za odlično priložnost, da širši javnosti predstavimo, kaj premorejo naši kraji, da se predstavimo z avtohtonimi sortami, kot so glera, vitovska, malvazija in refošk,« je za Primorski dnevnik povedal dolinski župan Aleksander Coretti. Podoben vinski večer lani v Boljuncu je požel dober uspeh, zaradi česar so se odločili, da prireditev ponovijo na drugi lokaciji. Prisotne je nagovoril tudi Massimo Romita, član deželne koordinacije združenja Mest vina. Teh je v deželi 41, med njimi je tudi Dolina. Za glasbeno kuliso prireditve sta poskrbela pevka Keira oziroma ErikaLabiani in kitarist Patrik Pregarc.