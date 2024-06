V pričakovanju nedeljskega kresa niz dogodkov društva Slovan

V nedeljo bodo v številnih krajih na Tržaškem prižigali kresove. Tako bo tudi na Padričah, kjer so člani kulturnega društva Slovan pripravili bogat kulturno-družabni spored, ki se bo začel že jutri in zaključil v nedeljo, 23. junija, ko bo Zadzakalom okrog 22. ure zagorel kres.

V četrtek ob 20. uri bo v prostorih Gozdne zadruge na Padričah predavanje o jusih in srenjah, ki ga bo vodil Karlo Grgič, predsednik Koordinacijskega združenja vzhodno-kraških vasi. Prav tako jutri se bo začela likovna delavnica za odrasle in za otroke iz vrtca. Prvo srečanje (delavnica bo nato na sporedu tudi v petek in v soboto) bo od 18. do 20. ure vodil likovni umetnik Štefan Turk. Za informacije in prijavo pokličite na telefonsko številko 347 8111649 (Morana). Otroško (enodnevno) delavnico, ki se bo začela ob 17.30, pa bo vodila Katerina Kalc. Za prijavo pokličite na 338 9168556 (Ana). Kalčeva bo nato v petek vodila še likovno delavnico za osnovnošolske otroke.

V petek zgodaj zjutraj, ob sončevem obratu, ko je dan najdaljši in noč najkrajša, bodo »slovanovci« organizirali pohod na Globojner. Zbirališče bo ob 5.20 na glavnem vaškem trgu. Okrog 7.15 bodo pohodniki že v vaškem baru, kjer jim bo gospa Bojana postregla s kavico in rogljičkom. Na petkovem večeru pa bodo udeleženci lahko spoznavali padriške jame. Predavala bosta jamarja Giorgio Zanutto in Maurizio Radacich, ki sta leta 2023 pri tržaškem planinskem društvu Cai izdala knjigo Le cavità naturali del Comune di Trieste. Četrta knjiga je namenjena prav jamam na območju Padrič.

V soboto bo v parku Zadzakalom ob 17. uri tradicionalna »Gran Premca 8.0«, tekmovanje z vozičkom, s katerim vaščani še vedno prevažajo drva in raznorazne stvari. Ob 20.30 bo na igrišču Gozdne zadruge nastopila Klapa Skala, okrog 21. ure pa bo čas za smeh s Kababaretkami.

Zastor nad padriškim kresovanjem 2024 bo padel v nedeljo, 23. junija, ko bo ob 17. uri na vaškem trgu otroški ex-tempore Čarovnica na vasi ter delavnica za pletenje kresnih venčkov. Od 21. ure dalje se bo dogajanje preselilo v park Zadzakalom, kjer bosta nagrajevanje najlepšega venčka, najhitrejše in najlepše premce ter bogata loterija. Večer pa se bo zaključil ob kresu.