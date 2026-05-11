V priporu po poskusu kraje pištole policistki

47-letni Tržačan, ki naj bi pred dobrim tednom zanetil požar pred tovarno StarTech in morda tudi na Trsteniku, odgovoren pa naj bi bil tudi za vlom v stavbo časopisa Il Piccolo, je tem kaznivim dejanjem v soboto dodal še vdor v kvesturo, kjer je poskušal policistki iztrgati pištolo. Danes je stopil pred preiskovalnega sodnika Marca Casavecchio, ta pa je zanj potrdil pripor v koronejskem zaporu.

Moški, imenuje se Agatino Privitera, je zaposlen v podjetju StarTech. V soboto, 2. maja, naj bi poskusil povzročiti eksplozijo z zažigom plinske postaje pri obratu StarTech v Žavljah, zažgal pa naj bi tudi nekaj vej na drevesu. Dan kasneje je zagorelo pri oddajnikih na Trsteniku, za požig naj bi bil odgovoren isti moški. Ponoči je nato nekdo vdrl tudi v stavbo, v kateri se nahaja dnevnik Il Piccolo. Preiskovalci so hitro ugotovili, da bi bili lahko vsi ti dogodki med seboj povezani.

Minulo soboto se je 47-letni moški, ki naj bi po nekaterih informacijah imel duševne težave, zglasil na kvesturi z namenom, da poda samoprijavo. Njegovo vedenje je vzbudilo sum pri dežurnem policistu, ki ga je odstranil iz stavbe. Kmalu zatem je moški znova vstopil, in sicer tako, da je izkoristil prihod druge osebe. Pristopil je do policistke in ji poskusil iztrgati orožje, vendar so ga policisti, ki so priskočili na pomoč kolegici, hitro obvladali in vklenili. Zdaj bo odgovarjal še za upiranje uradni osebi in poskus odvzema orožja. Napadalca zastopa odvetnik Fabio Zuliani.

Policijska uprava je dogodek vzela zelo resno. Včeraj je bil sklican sestanek za pregled varnostnih protokolov, ki so bili posodobljeni po tragičnem dogodku leta 2019, ko sta pod streli neuravnovešene osebe umrla mlada polista. Na policiji naj bi preučevali možnost okrepitve varovanja na vhodih, da bi preprečili podobne incidente v prihodnje.