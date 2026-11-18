V Ribiškem naselju so se prejšnji teden začela dela za ureditev krožišča pri nekdanjem kamnolomu na koncu ceste, ki pelje do restavracije Pescaturismo. Gre za strateški projekt, ki si ga je Občina Devin - Nabrežina močno želela za preoblikovanje krajevne mobilnosti, zagotavljanje prometne varnosti in krepitev turističnega potenciala območja.

Občina je iz svoje blagajne gradnji namenila 800 tisoč evrov. Izvedbo načrta in razpisa je poverila Konzorciju za gospodarski razvoj Julijske krajine Coseveg. Devinsko-nabrežinski odbornik za javne investicije in urbanizem Lorenzo Corigliano je opozoril, da so bo naselje razbremenjeno težav, saj težkim vozilom ne bo treba po središču.

Projekt predvideva celovit poseg na območju. Po cesti bodo peljali tudi linijski avtobusi, urejena bo avtobusna postaja in več parkirišč tudi v luči ureditve parka dinozavrov (občina vodi postopke razlastitve) in kopalnega območja proti Devinu. Predvidena je povezava s čolnom Delfino verde in javnim lokalnim prevozom. »Posebno pozornost smo namenili kalu, kjer domuje zelena krastača. Območje bo ograjeno in sanirano, z namenom zaščite naravnega habitata žabe,« je dodal in namignil, da bodo postavili tja še kiosk in uredili zelenje. Dela morajo biti zaključena do marca 2027.