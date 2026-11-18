Trst se je po kaznivih dejanjih in občutku varnosti uvrstil na 107. mesto in torej na samo dno lestvice italijanskih pokrajin v okviru raziskave o kakovosti življenja v italijanskih mestih. Slednjo sta tudi letos pripravila italijanski časnik Italia Oggi in agencija Ital Communications v sodelovanju z rimsko univerzo La Sapienza. Na glavni lestvici - tisti o kakovosti življenja - je Trst v letu 2026 izgubil štiri mesta in z lanskega 19. zdrsnil na 23. mesto. Glede socialne varnosti pa se je znašel na stotem mestu, potem ko je bil lani na 53. mestu.

Trst še vedno zaseda zelo visoke položaje na posameznih lestvicah, ki zadevajo kulturne in vzgojne storitve, pa tudi na lestvici glede dohodkov in premoženja prebivalcev. Kljub temu pa bodejo v oči zelo slabi rezultati na področju varnosti in sociale, kar je vzbudilo ostre odzive nekaterih predstavnikov tržaške leve sredine.

»Propaganda ne zagotavlja varnosti. Dipiazzev poraz je očiten,« je o tržaškem županu Robertu Dipiazzi zapisala tržaška vodja Demokratske stranke Maria Luisa Paglia, ki se je odzvala na rezultate omenjene raziskave. »Medtem ko desnica opisuje Trst kot vse varnejše mesto, nam podatki kažejo drugačno sliko. Gesla, odredbe in iskanje grešnih kozlov ne zadostujejo za zagotovitev varnosti občanov,« je še pristavila v sporočilu za medije. Predstavnike desne sredine je pozvala k prevzemu odgovornosti ob objavljenih rezultatih. Spomnila je, da je aktualni občinski odbor »vodil kampanje proti migrantom, revnim in ranljivejšim,« ter poudarila, da »se varnost gradi s prisotnostjo institucij, preventivo, primernimi socialnimi storitvami in ustreznimi politikami za odpravo socialne stiske«.