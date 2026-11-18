Glede na opis scenarija položaja treh mladih, ki so 31. maja 2024 utonili v Nadiži, je bil postopek reševanja, ki so ga pripravili gasilci, pravilen. Tako je med svojim pričanjem na včerajšnjem naroku procesa v Vidmu proti trem gasilcem in operaterju klicnega centra Sores zaradi pomanjkljivosti pri reševanju dejal bivši poveljnik videmskih gasilcev Alberto Maiolo, ki je nastopil kot priča obrambe. Ko so prejeli klic, so uporabili sredstva za opisan scenarij tehničnega in ne zdravstvenega reševanja, postopek pa ni predvideval klica na Sores za aktiviranje gasilskega helikopterja, je dejal.

Na te besede se je ob robu sojenja odzval videmski vrhovni tožilec Massimo Lia, ki sam ne bi preveč ločeval med tehničnim in zdravstvenim reševanjem. Končni cilj je vedno reševanje oseb v nevarnosti na kateri koli možen način in s katerim koli razpoložljivim sredstvom. Temu cilju se morajo prilagoditi tudi postopki, je prepričan Lia.