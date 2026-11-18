Skalnato obalo pod vilo 59-letnega tržaškega podjetnika Fabia Baldeja na Šoniku so policisti včeraj dopoldne znova podrobno pregledali. Iskali so sledi, ki bi lahko razkrile, kako so se zamaskirani roparji prebili na posestvo na Obalni cesti 206/1 in po kateri poti so se po dejanju umaknili in izginili. So se do vile približali z morja in se z lestvijo povzpeli do vrat nad podpornim zidom? Tudi to možnost preverjajo preiskovalci po drznem ropu, ki se je zgodil v ponedeljek okoli 18.30, ko je bila v hiši sama podjetnikova soproga.

Med skalami so včeraj forenzični tehniki in kriminalisti našli več predmetov, med njimi velik viličasti ključ in kij. Slednji je bil presenetljivo dobro ohranjen in ni dajal vtisa, da bi bil dlje časa izpostavljen morski vodi. Na kraju so našli tudi črno torbo s kovinskimi predmeti. Ali so najdeni predmeti povezani z ropom, še ni znano.

Pozornost preiskovalcev je včeraj vzbujal predvsem dostop do posestva s spodnje strani. Nad podpornim zidom, ki se dviga nad skalnato obalo, so namreč majhna vrata, do katerih ne vodijo stopnice. Do njih je mogoče priti le z lestvijo, ki pa naj bi jo roparji prinesli s seboj. Prav ta vrata so kriminalistični tehniki v torek podrobno pregledovali.

Na policiji so nam potrdili, da so bili storilci po načinu izvedbe ropa prav gotovo profesionalci in ne amaterji. Med ukradenimi predmeti je bila tudi puška, ki jo je lastnik hranil v hiši. Morda so jo roparji odnesli tudi zato, da je lastnik ob morebitni vrnitvi domov ne bi mogel uporabiti proti njim. Policisti so jo v torek iskali na obali in v okoliškem rastju. Kje je orožje končalo, za zdaj ni znano.

Obsežna iskalna akcija se je začela kmalu po ropu. Policisti in karabinjerji so v ponedeljek zvečer postavili cestne zapore, območje med Barkovljami, Sesljanom in Krasom pa so pregledovali tudi s patruljnimi čolni. V iskanje so vključili gasilske potapljače, ki so s svetilkami preiskovali obalo. Po pričevanjih prebivalcev bližnjih vil so okoli 19.15 v rastju zaslišali nenavadne zvoke.

Preiskava se nadaljuje, policija pa preverja različne možnosti prihoda in pobega zamaskiranih storilcev. Iskanje se je razširilo tudi zunaj Italije, med drugim v Slovenijo, na Hrvaško, v Srbijo in Romunijo. O primeru je bil obveščen tudi Interpol.