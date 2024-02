V Rimu proti priznanju posebnega režima pristanišču

Če se je že zdelo, da so razprave glede priznanja statusa mednarodne prostocarinske cone tržaškemu pristanišču korak bliže k uresničitvi, smo se ušteli. V torek zvečer so v senatu zavrnili amandma senatorke Tatjane Rojc (DS) k zakonu (zanj so glasovali z enoletno zamudo), s katerimi se evropske predpise vnaša v italijanski pravni red. Z njim so med drugim želeli tudi pooblastiti vlado, da se aktivira in formalno na EU naslovi predlog za spremembo pravilnika evropskega parlamenta, namen celotne operacije pa bi bila izključitev tržaškega pristanišča iz carinskega območja Evropske unije in posledično priznanje statusa mednarodne prostocarinske cone tržaškemu pristanišču.

Rojc je bila vidno razočarana nad zavrnitvijo dopolnila s strani desnosredinskih strank, ki so na videz bile vedno za uresničitev ekonomske cone , ki bi enemu od italijanskih pristanišč prinesla večjo konkurenčnost. Kot je povedala senatorka, je več kot očitno, da je prevladal ideološki glas. Ob tem je še pristavila, da bo desna sredina najbrž naredila vse, da bi si njen predlog na takšen ali drugačen način prisvojila in se nato hvalila, da so zasluge njihove.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.