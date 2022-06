V Rižarni so vodeni ogledi samo v italijanskem jeziku

»Ne morem se zadržati, da ne bi izrazila svoje ogorčenosti nad dejstvom, da v tržaški Rižarni nimajo vodenja v slovenskem jeziku! Se opravičujem, če ste vi na to že navajeni, meni se zdi neverjetno, da v tako pomembni instituciji in na takem geografskem območju slovenščine ni.«

Gospa Pia Lešnik je profesorica na Gimnaziji Jožeta Plečnika v Ljubljani. Ob koncu pouka so na šoli za dijake organizirali različne zaključne izlete, »tako da bi lahko vsak oddelek en dan preživel s svojim razrednikom, saj si po dveh letih epidemije in zaprtja med štiri stene doma ali šole mladi želijo ven, v svet ...« Profesorica Lešnik, ki poučuje italijanščino, je dijakom predlagala izlet v Trst, kjer bi nekaj vzgojno-izobraževalnih vsebin združili tudi s prijetnim, kot je na primer popoldansko kopanje v Barkovljah, je povedala in dodala, da si bo večina razredov ta dan privoščila predvsem sproščujoče dejavnosti. »Sama pa sem predlagala program, ki bi najprej zaobjel obisk Rižarne, potem ob spoznavanju središča Trsta še Narodni dom in tudi druge pomembne točke na pešpoti, ki pričajo o prisotnosti Slovencev, a tudi drugih narodov in religij. Namen je torej bil, da dijaki 2. letnika vsaj malce spoznajo slovenski, a tudi medkulturni Trst. Večina njih mesta ne pozna in še manj pozna njegovo kulturo in zgodovino v povezavi s Slovenci in fašizmom,« je pojasnila sogovornica.

Do te točke se zgodba ne zatika: prva ovira se pojavi na italijanski strani, v Rižarni, kjer so profesorico presenetili z vestjo, da muzejska institucija ne predvideva zaželenega vodenega ogleda v slovenskem jeziku. Pravzaprav jih ponuja le v italijanskem jeziku ...