V Rojanu bodo dobili 120 namesto 70 parkirnih mest

Čeprav bi po nekaterih napovedih zadnja faza del za preureditev območja nekdanje rojanske vojašnice Emanuele Filiberto morala steči letos spomladi, bo na brnenje gradbenih strojev treba še malce počakati. Zaradi manjših sprememb izvršnega projekta se je vse skupaj zavleklo. Prvotni načrt je namreč predvideval podzemno parkirišče za približno 70 avtomobilov, na željo župana Roberta Dipiazze pa so načrt popravili in vanj vključili 120 parkirnih mest. S tem popravkom želi občinska uprava zadovoljiti potrebe krajanov po večjem številu parkirnih mest. Do srede leta 2021 naj bi tako na osem tisoč kvadratnih metrov veliki površini uredili prostor za oddih, rekreacijo in parkirišča za 120 avtomobilov.

V preteklih dneh je tudi rajonski svet za Rojan, Barkovlje, Greto in Škorkljo na javne upravitelje naslovil uradno pismo, s katerim so formalno vprašali, zakaj je gradbišče že nekaj časa ustavljeno. Kot je po telefonu povedala predsednica rajonskega sveta Laura Lisi, so odgovor prejeli zelo hitro, z njim pa so relativno zadovoljni, saj so jim odgovorni razložili, da je do zamude prišlo zaradi izboljšav izvršnega načrta. Predsednica Lisijeva je že pred časom izrazila dvom nad garažno hišo za samo 70 avtomobilov. Ob tisti priložnosti je ocenila, da zgraditev podzemnega parkirišča za zgolj 70 avtomobilov s finančnega vidika ne stoji po konci.