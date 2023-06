V sedimentih geološka zgodovina in posledice človekovega delovanja

Tržačani in Tržačanke bi si težko predstavljali življenje brez morja, vendar večina ne pozna res zelo dolge in po svoje zapletene zgodbe Tržaškega zaliva. Oddelek za geologijo Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju s številnimi partnerji v njem raziskuje sedimente na morskem dnu. Z analizo teh bodo prišli do ključnih podatkov o podnebnih in okoljskih spremembah ter posledicah človekovega delovanja.

Gre za triletni projekt, ki se je pod vodstvom Mateja Doleneca začel julija 2019 in so ga zaradi pandemije podaljšali do konca junija letos. Analize bodo drugače opravljali še kar nekaj časa, ker je vzorcev veliko in računajo, da se jim bo porajalo še mnogo znanstvenih vprašanj, med katerimi so tudi izviri vode na morskem dnu.