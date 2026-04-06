V Sesljanskem zalivu generalka pred poletno sezono

Klic morja in poležavanja na plaži je močnejši od spomladanskih temperatur. Veliko Avstrijcev, Slovencev pa tudi Tržačanov je v teh prazničnih dneh navalilo Sesljanski zaliv, da bi okusili prvi poletni utrip. Sonce že pošteno greje, tako da se je marsikdo pognal v morje, pa čeprav ima slednje samo 13 stopinj.

Da je »poletna« pokušina še bolj popolna, se prileže še pijača, ki jo te dni že ponujata dva kioska od skupno štirih, ki bodo »zrasli« v zalivu. Odprtje pred veliko nočjo je prej izjema kot pravilo, je včeraj novost potrdil devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec in dodal, da imajo obiskovalci pri kioskih na voljo tudi stranišča, ki so sicer obiskovalcem na voljo tudi v naselju Portopiccolo.

Parkiranje je še do 1. maja brezplačno, ko bo goste začelo vabiti tudi kopališče Castelreggio – oba lanska upravitelja izpolnjujeta pogoje in sta poravnala obveznosti, tako da jima je občina podaljšala pogodbo za eno leto. Na drugi strani zaliva, v kopališču Caravella, ki ga upravljajo zasebniki, pa se bo začelo dogajati že danes, ko bo vrata odprl disko Base.

»V dogovoru z uradi, ki skrbijo za zelene površine in čiščenje cest, je v prihodnjih tednih predvidenih več vzdrževalnih del, da bo zaliv bolj snažen in lepši,« je potrdil župan in dodal, da kar zadeva stopnišče, ki povezuje Sesljan z zalivom, občinski uradi zaključujejo z urejanjem lastniškega statusa celotne poti, ki se razvija po različnih zasebnih parcelah. Upravitelj kampinga Mare Pineta mu je ravnokar sporočil, da so presegli že 300 gostov.

Kopalno sezono vsako leto uvede in zaključi županova uredba: letos se bo uradno začela 1. junija, je napovedal Gabrovec. Do takrat morajo biti kopališča urejena in morajo razpolagati z reševalci iz morja, stranišči in postojanko za prvo pomoč.

Street food v zalivu

Posebno zanimiv se v Sesljanskem zalivu obeta tudi prihodnji vikend. Od četrtka do nedelje, med 11. in polnočjo bo zaliv drugo leto zapored gostil t.i. Sistiana Street Food festival, ki ga prireja Dolomiti eventi. Na parkirišče na ovinku ob začetku zaliva se bodo pripeljali t.i. food truck oz. prave kuhinje na kolesih, v katerih bodo obiskovalcem stregli širok izbor ulične hrane iz različnih koncev italijanskega škornja in dlje. Vstop je seveda prost, dobre hrane, veselja in glasbe v živo pa, pravijo, ne bo manjkalo.