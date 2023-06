V Sesljanskem zalivu od jutri še kopališče Castelreggio in disko Base

Sesljanski zaliv bo jutri (petek) na polno zaživel. Kopališče Castelreggio bo ob 9. uri uradno odprlo svojo kopalno sezono in torej začelo s svojo ponudbo storitev na plaži, hkrati pa bo na drugi strani zaliva, v kopališču Caravella enkrat po 19.30 zadonela glasba diskokluba Base. Kaj se nam od jutrišnjega dne obeta, smo izvedeli danes na sesljanski plaži.

»Zakaj smo se odločili, da prevzamemo kopališče Castelreggio? Ker si ne želimo, da bi območje propadlo in da bi zaliv izgubil svoj čar,« je v imenu družbe Servizio ricreativo Sistiana Srl dejal izvršni direktor Mauro Stocca. V zadnjih letih je po njegovi oceni lepota zaliva krepko tonila pod pritiskom malomarnosti, sami pa bi ji radi povrnili to, kar ji pripada. »Če se občina strinja, smo mi pripravljeni sodelovati pri ukrepih za izboljšavo območja, tako kopališča kot zaliva nasploh, seveda na podlagi prej določenih, jasnih sporazumov. Sami se nikamor ne porivamo, želimo pa, da bi se kaj ukrenilo,« je še namignil. »V pričakovanju tridesetletne koncesije za upravljanje kopališča,« je za njim dodal koordinator kopališča za družbo SRS Stefano Raso. Ali to pomeni, da namerava družba SRS prevzeti 30-letno vodenje kopališča? »Lahko bi se zgodilo, tudi neka ideja o tem je že v zraku, vendar se nočemo prenagliti in predvsem nočemo biti edini v igri. Tukaj smo, da sodelujemo pri ponovnem preporodu zaliva,« je hitel pojasniti Stocca.

