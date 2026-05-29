Iz Trsta na divjo dirko po Balkanu

"Tekmovanje organiziramo letos petič, navadno je bil start v Sežani, tokrat je prvič v Trstu. Iskreno povedano, nekateri se ob vpisu ne zavedajo, kako težka je ta preizkušnja. Vsaj polovica se po poti vsakič porazgubi. Lani je do cilja prispelo 54 odstotkov udeležencev, kar velja za dosedanji rekord." Besede Luce Petrinka, izkušenega kolesarja, enega od dveh glavnih organizatorjev "backpack" kolesarke ture Trans Balkan Race, dobro ponazarjajo, česa se je lotilo okrog dvesto kolesarjev iz različnih držav in celin, ki so se v četrtek zbrali pri Svetem Jakobu v Trstu, od koder so danes krenili proti Balkanu. Kolesarili bodo skozi pet držav.

Na zacetku jih je bilo malo

Na Trgu sv. Jakoba najprej srečamo tri moške, ki kramljajo pri mizici bara, ob njih so kolesa, eden nosi majčko z napisom Trans Balkan Race. "Okrog dvesto nas je, prihajamo z vsega sveta. Samo tu ob tej mizici smo Belgijec, Valižan in Južnoafričan," se zasmejejo in nas pošljejo v center, kjer poteka vpisovanje, le nekaj metrov nižje, v oratoriju.

Organizator balkanske ture je športno društvo Exploro, zamislila sta si jo Luca Petrinka in Beatrice Mezzena Lona, uigran tržaški par, ki ustvarja tudi filmske vsebine na to temo. Organizirata še en vzdržljivostni dogodek – IstraLand, Petrinka je leta 2019 sodeloval na preizkušnji Silk Road Mountain Race v Kirgiziji.

"Na prvi turi po Balkanu je sodelovalo kakih trideset kolesarjev, nato je zanimanje samo naraščalo, letos jih je dvesto," pravi Beatrice. Vpisali so se tudi iz ZDA in Avstralije, "mnogi sicer mislijo, da je kolesarjenje po Evropi enostavno, medtem ko je to najzahtevnejše evropsko tekmovanje," prisega nasmejana mikrobiologinja, ki je z Luco nekajkrat prekolesarila države Zahodnega Balkana.

Druščina se je v petek zjutraj zbrala na začetku kolesarske poti Cottur in krenila proti Dragi ter naprej v Hrpelje, okoli Snežniškega pogorja in Ilirske Bistrice proti Reki. Trasa je dolga 1400 kilometrov, vzponov bo za skupnih 30.000 metrov, "izlet" naj bi predvidoma trajal deset dni. Nad Reko jo bodo udarili proti Velebitu, , nato v Krajino, Hercegovino, vse do črnogorskega Durmitorja in Kotorja. Informacije, trasa in seznam sodelujočih so na spletni strani transbalkanrace.com.