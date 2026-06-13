V Sesljanskem zalivu začetek poletne sezone z več novostmi

Začetek letošnje kopalne sezone je delno skazilo slabo vreme, upravitelji kopališč in gostinskih obratov v Sesljanskem zalivu pa pričakujejo, da bo v teh dneh sezona vendarle stekla s polnim zamahom.

Poletno sezono bodo zaznamovale nekatere novosti. Zaliv bo lažje dosegljiv, tako s poletnim avtobusom številka 70 podjetja Trieste Trasporti (iz Nabrežine) kot s pomorskimi povezavami podjetja Delfino Verde, ki so jih dodatno okrepili. V petek so plažo Castelreggio opremili z napravo, ki osebam z gibalnimi težavami omogoča, da se samostojno kopajo. Na tej plaži ostajajo lanski upravitelji, prav tako na drugi strani zaliva, kjer kopališče Caravella že več let upravlja isto podjetje. Za nočno zabavo v parku Caravella tudi letos skrbi klub Base. Novega upravitelja pa je pridobil kiosk v zalivu, kjer je lansko poletje delovala okrepčevalnica Autstanding. Tudi v cenikih ni velikih sprememb, ugodnosti za devinsko-nabrežinske občane ostajajo.

Ohranili ugodne cene za krajane

Cene v zalivu ostajajo v glavnem nespremenjene. Celodnevni najem senčnika in dveh ležalnikov na plaži Castelreggio znaša 20 evrov (poldnevni 11 evrov). Cene za rezidente pa so nižje (13 evrov za celodnevni najem). V kopališču Caravella je treba za celodnevni najem ob prazničnih dneh odšteti tudi do 34 evrov, v najboljšem primeru pa (med tednom in po 15. uri) 14 evrov. Možne so sicer razne kombinacije in predvidene so tudi različne tarife za kopanje, če se na plažo želimo odpraviti v družbi hišnih ljubljenčkov ali pa z družino. Dražje je ob nekaterih dneh poležavanje na manjši in bolj ekskluzivni plaži kopališča Cohiba: cena za senčnik in dva ležalnika tu seže tudi do 48 evrov.

Precejšnje težave se letos pojavljajo pri plačevanju parkirnine. Obiskovalci zaliva pogrešajo možnost plačevanja z aplikacijo Easy Park, ki je nekoč bila na razpolago. Pred parkomati pa se ustvarjajo vrste, ker so navodila za plačilo navedena samo v italijanskem jeziku, v Sesljan pa zahaja tudi veliko turistov, zlasti iz Slovenije. Cena parkirnine pred kioski ostaja nespremenjena: 12 evrov za cel dan, za rezidente pa 5,50 evra.