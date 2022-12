V Sesljanu se je ponoči zagozdil (poslednji) tovornjak

Pozno sinoči okrog 23. ure se je v Sesljanu zagozdil tovornjak s priklopnikom turških registrskih tablic, je sporočil naš bralec Mitja Emili. Ko je voznik ugotovil, da je zapeljal v preozko vaško središče, je poskusil obrniti smer vožnje, toda je bilo že prepozno in ni mogel več nazaj. Na kraj sta prispeli dve patrulji policije in dve gasilski vozili. Reševalna akcija tovornega vozila je trajala dve uri. Naposled se je voznik okrog 1. ure ob pomoči policistov in gasilcev vendarle rešil iz zagate in je odpeljal. Gre že vsaj za peti tovrsten primer v tem letu.