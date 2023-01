Zgodba je že znana in se redno ponavlja. V Sesljanu se je danes ponoči zagozdil tovornjak s priklopnikom, so sporočili karabinjerji. Gre za prvi primer v tekočem letu, medtem ko jih je bilo lani vsaj pet, o zadnjem smo poročali tik pred božičem. Tudi tokrat gre za tovornjak turških registrskih tablic. Reševalna akcija se je začela v nočnih urah, na delu so bili gasilci in karabinjerji. Danes zjutraj tovornjaka še niso uspeli rešiti iz zagate.