V Sesljanu trčila avtomobil in skuter

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so okrog 14. ure posredovali v Sesljanu, kjer sta blizu javnega lokala Ai Sette Nani v ovinku trčila avtomobil in skuter. Oseba, ki je vozila skuter, je bila poškodovana. Zdravstveno osebje ji je na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so jo prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so jo iz preventivnih razlogov sprejeli z rumeno triažno kodo. Vseskozi je bila pri zavesti in je njeno zdravstveno stanje stabilno, so sporočili reševalci. Na kraju nesreče so bili tudi gasilci, ki so bili v pomoč reševalcem in so zavarovali kraj nesreče ter odpravili njene posledice ter varnostni organi, ki preiskujejo njene vzroke.