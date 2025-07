V Sesljanu začetek »borbe« za ležalnik in parkirno mesto

V Sesljanskem zalivu je poletna sezona v polnem teku. Predvsem ob vikendih in ob zelo sončnih dneh se na cesti, ki iz vasi pelje proti plažam, kar vije kolona avtomobilov in ljudi, ki si želijo osvežitve s skokom v morje. »Borba« je tako za senčnik in ležalnik kot za parkirno mesto. Plaže pa je možno doseči tudi z avtobusom, kar nekaj prostora je tudi za prosto kopanje.

Sezona pa je prej in bolj prepričano stekla na enem koncu zaliva kot na drugem. Kopališče Caravella že od maja kopalcem ponuja razne storitve, še prej so v tamkajšnjem klubu Base začeli prirejati glasbene večere in zabave. Senčniki in ležalniki gredo za med: če se želimo tu kopati ob vikendih in prazničnih dneh bo bolje, da mesto na plaži rezerviramo vnaprej, svetujejo redni obiskovalci kopališča. Na voljo so tudi igrala za otroke in igrišče za odbojko na mivki. Tu je torej (skoraj) vse kot po starem. Na drugem koncu zaliva pa ima nov upravitelj plaže Castelreggio - to je družba Disa parking solutions iz Kampanije - s pripravami še polne roke dela. Razlika med urejenostjo obeh kopališč je očitna tudi zaradi že vrsto let zapuščenih kotičkov na območju Castelreggia.

Občina Devin - Nabrežina je novega upravitelja izbrala v začetku junija, plažo pa so odprli pred nekaj več kot dvema tednoma, tako da so bile med tednom, ko smo jo obiskali, priprave še v teku. »Zahvaljujemo se strankam za potrpežljivost, saj je bilo treba malo počakati, da bi bile zagotovljene vse storitve. Še nekaj stvari bo sicer treba izboljšati. Trenutno še uvajamo delovno ekipo, zamejiti moramo opremljeno območje plaže in povečati njeno zmogljivost,« je med našim obiskom kopališča povedal Marco Iovane iz družbe Disa, ki skrbi za plažo Castelreggio.

Na večerjo raje kot na pijačo

»V zaliv prihaja še več ljudi kot v prejšnjih letih, opaziti je tudi porast turistov,« nam je povedala natakarica v enem od kioskov. »Veliko delamo še posebej za večerje, tudi med tednom. Kaže pa, da se je nočno življenje preselilo nekam drugam. Na cesti, ki iz zaliva pelje v vas, so namreč še dodatno poostrili nadzor nad vozniki ...« je še dejala.