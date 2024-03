»V silosu so brez stranišč, v taborišču smo imeli vsaj luknje«

»Bila sem zaprepadena, podoživela sem življenje v Auschwitzu in Birkenauu.« S temi neposrednimi besedami je svoj decembrski obisk tržaškega silosa pokomentirala Tatiana Bucci, ki ji je uspelo preživeti holokavst. Tatiano in sestro Andro je včeraj v Mestni hiši sprejel župan Roberto Dipiazza, ki je prisluhnil njuni zgodbi. A brez komentiranja aktualnih razmer vseeno ni šlo.

Neustavljivi pričevalki, ki sta prehodili najtemnejše strani naše preteklosti, sta županu in politiki nastavili ogledalo in jima sporočili, da bi morali biti do migrantov bolj humani. »Ne razumem, kako lahko ljudi, ki so bili prisiljeni zapustiti svoj dom in družino, da bi si ustvarili boljše življenje, pustimo živeti v takšnih razmerah. Migranti v silosu so brez vode, brez stranišč. V koncentracijskem taborišču smo imeli vsaj luknje za opravljanje potreb,« je brez dlak na jeziku povedala Tatiana, ki je bila aprila 1944 s sestro deportirana z Reke preko Trsta v Nemčijo.

Kolektivna odgovornost Italije

Elegantni in natančni v svoji pripovedi znotraj nekdanjega koncentracijskega pristanišča sta 87-letna Tatiana in 85-letna Andra zelo neposredno povedali tudi, kaj menita o politikih, ki nočejo priznati, da je bila Italija med drugo svetovno vojno na napačni strani. Andra Bucci je tako rekla: »V Nemčiji so se nama opravičili in najin odnos do Nemcev se je spremenil. Zaradi Italije pa imava še vedno grenak priokus v ustih, saj nihče noče priznati, da je bila na napačni strani.« Gostja je šla korak dlje in dodala, da bi od »novih fašistov«, ki so danes na vladi, rada slišala le to, da je Italija kolektivno odgovorna.

Dipiazza je bil ob neposrednosti dve pričevalk vojnih grozot v precejšnji zadregi. Gostjama je ponovil to, kar ponavlja vsem: da Občina Trst skrbi za 300 mladoletnih oseb in da je v drugih italijanskih mestih situacija še slabša. Župan se je sicer strinjal, da je treba najti rešitev za migrante, a je v isti sapi dodal, da se je politika razpršenega sprejemanja migrantov izkazala za polom. Ko je beseda naletela na preprečevanje kriminalnih dejanj med ilegalnimi pribežniki, pa sta sestri županu rekli, da človeka prisiliš v ilegalno vedenje, če ga ponižuješ.