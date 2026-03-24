Dvakrat poklicala na neznano številko in ostala brez 420 evrov

Policija na Goriškem obravnava primer suma telefonske goljufije, poročajo Primorske novice. Oškodovanka je na svojo telefonsko številko pred nekaj dnevi prejela klic iz mednarodnega telefonskega sistema neznane osebe. Ker ni vedela, kdo je klicatelj, je poklicala nazaj, pri čemer pa je prišlo do večje porabe na njenem računu.