Berdon: Mladi so reformo doživeli kot napad na ustavo

»Zadovoljen sem z rezultatom referenduma o reformi pravosodja, saj bo sodstvo še naprej delovalo stabilno in skladno z dosedanjimi standardi. Čeprav sem sprva pričakoval nekoliko tesnejši izid glede na ankete, me veseli, da je bila volilna udeležba tako visoka, še posebej med mladimi, ki so reformo doživeli kot napad na ustavo.«

Tako je izide referenduma včeraj pokomentiral odvetnik Andrej Berdon, ki je že na javnih srečanjih v preteklih tednih večkrat poudaril, da ne vidi nič slabega v prehajanju funkcij v sodstvu. Ravno nasprotno - v tem vidi priložnost za pridobivanje novih znanj in izkušenj, ki lahko prispevajo k boljšemu delovanju celotnega procesa.

Na vprašanje, če so volivci razumeli tudi, da predlagana reforma ne rešuje težav počasnega sodstva v kazenskih in civilnih postopkih, je odgovoril, da so to odlično razumeli. Te težave so namreč povezane s pomanjkanjem kadra in ne z ustavnimi spremembami, je pojasnil.

»Spolitizirali pomembno temo«

Reformo je zagovarjala tržaška predsednica odvetnikov kazenskega prava Sabina Della Putta. Nad izgubljeno priložnostjo za spremembe je razočarana. Povedala nam je, da jo žalosti, da so reformi nasprotovale politične sile, ki so jo v preteklosti podpirale, in to zgolj zaradi spopada s sedanjo vlado. »Odvetniki pa bomo še dalje opravljali svoje delo v sodnih dvoranah, branili pravice državljanov in se zavzemali za vzpostavitev omizja, ki bi se lotilo reševanja pravosodnih problemov, ki so prišli jasno na plan tudi med soočenji okrog reforme,» je dodala.

Tako množično nasprotovanje spremembam pravosodja je presenetilo tudi tržaškega odvetnika Andrea Frassinija. Priznal je, da je zmaga nasprotnikov reforme večja od pričakovane. Poraz pripisuje predvsem temu, da so politiki tako pomembno temo povsem spolitizirali. Kompleksen pravosodni problem bi moral biti v pristojnosti stroke, je prepričan in upa, da nasprotniki reforme zdaj ne bodo več kritizirali sodstva in sodnikov. »Priložnost za spremembe so imeli, a je niso izkoristili,« je sklenil.