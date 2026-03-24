Za streljanje na civiliste so bili pripravljeni plačati do 300 milijonov lir

Za strelski vikend so bili pripravljeni odšteti do 300 milijonov lir, danes bi to bilo okoli 150 tisoč evrov. Ustreljeni otrok je »stal« 100 milijonov, enako vsoto je bilo »vredno« življenje dekleta. Za streljanje na žensko je bilo treba odšteti 70 milijonov lir, na moškega pa 50 milijonov. »Najugodnejši« je bil umor starca: 20 milijonov lir, približno 10 tisoč evrov.

Grozljive statistike je tržaški publiki v petek v gledališču Miela predstavil preiskovalni novinar in pisatelj Ezio Gavazzeni. Sarajevskim »safarijem groze« je pravkar posvetil knjigo I cecchini del weekend, v njej predstavlja ozadje zgodb o domnevnih potovanjih bogatih tujcev v oblegano Sarajevo med letoma 1992 in 1995. Tam naj bi v dogovoru z agresorsko Vojsko Republike srbske (VRS) in Jugoslovansko narodno armado z vzpetin nad mestom streljali na nedolžne civiliste. Gavazzenijeva razkritja so milansko tožilstvo spodbudila, da se je lotilo preiskovanja te zgodbe. »Pristojnim sem predal imena desetih ljudi, za katere trdim, da so se udeležili teh ekspedicij,» je Gavazzeni pojasnil v pogovoru z novinarjem Enzom D’Antono. Po njegovih izračunih naj bi na sarajevske safarije groze v slabih štirih letih odpotovalo približno 230 državljanov Italije.

V srhljivo dogajanje naj bi bil vpet tudi Trst, »lokostrelci«, kot so imenovali domnevne morilce, naj bi se zbirali v neki avtomehanični delavnici v Starem pristanišču, prenočevali v okolici Trsta in se lastnikom tukajšnjih nastanitev hvalili s svojimi »podvigi«.