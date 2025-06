V Škednju predali namenu novo košarkarsko igrišče

Tržaški župan Roberto Dipiazza je v torek popoldne s svojo ekipo slavnostno predal namenu novo košarkarsko igrišče ekipe Servolana v osrčju Škednja.

Dela na igrišču so se sklenila 30. maja, začela so se sicer avgusta lani, ko je znašalo njihovo predvideno trajanje le 90 dni. Na Občini Trst so sicer poudarili, da so se dela zavlekla zaradi neugodnih vremenskih razmer, ki so onemogočale polaganje tlaka. Z zaključkom del je Škedenj vsekakor po dolgem čakanju dočakal prenovo območja, kjer je nekoč stal vaški kino. Igrišče, s katerim bo gospodaril košarkarski klub Servolana, so poimenovali po Svevi Piattelli, mali ljubiteljici košarke, ki je leta 2019 pri osmih letih starosti umrla zaradi hude onkološke bolezni.