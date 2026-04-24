Prenovljene športne objekte bodo predali namenu oktobra

Tržaška občina napoveduje prenovo športnih objektov na atletskem stadionu Pino Grezar. Zamenjali bodo dotrajano tekaško progo, ki je delno neuporabna in ponekod nevarna, obnovili krog za suvanje krogle in druge dele športnega centra.

»Zgodovinski objekt tržaške občine je v preteklosti gostil pomembne športne dogodke in tekmovanja v atletiki,« je včeraj na kraju spomnila Elisa Lodi, ki je v mestni vladi pristojna za šport, infrastrukturna dela in premoženje, »v obnovo bomo vložili dva milijona evrov«. Vsoto je prispevala Dežela Furlanija - Julijska krajina, občina pa je izvedbo del preko razpisa zaupala videmskemu podjetju Tagliapietra.

Tekaško in druge proge so na atletskem stadionu zadnjič zamenjali leta 2012. Med obnovo bodo zato poskrbeli za preplastitev celotne površine, rdečo progo bodo v celoti zamenjali, modro pa očistili in prekrili z novo elastično plastjo.

Podaljšali bodo zaletne steze za met kopja in skok s palico, da bo stadion lahko gostil mednarodna tekmovanja. Premaknili bodo kroge za suvanje krogle in nogometno igrišče delno prekrili z blazinami, da ne bi s kroglami pokvarili travnate površine. Prenovili bodo zaščitno mrežo za met diska in kladiva.

Z deli na športnih objektih naj bi zaključili konec oktobra, je napovedala Lodi. Gre pa le za prvo fazo obnove. V drugem sklopu bo občina namestila novo razsvetljavo na glavnem ravnem delu proge in varnostno stekleno ograjo, ki bo ločevala publiko na tribunah od prizorišča.