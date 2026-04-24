Milan Pahor predal štafeto Štefanu Čoku

»V največjo čast si štejem, da smo Bazovico iz lokalne dvignili na državno in evropsko raven, vse do Bruslja. Naši junaki so postali del evropske antifašistične zgodovine«. Milan Pahor je Odbor za proslavo bazoviških žrtev pri Narodni inštudijski knjižnici Trst vodil več kot 28 let, vse od leta 1997. Aprila letos je predal štafetno palico, zaupal jo je zgodovinarju Štefanu Čoku, ki je med drugim ocenil, da mu pomeni »predsedniško mesto ogromno čast, predvsem zaradi tega, kar Bazovica predstavlja za Slovence. Nadaljeval bom po začrtani poti,« je dodal, »z mislijo na leto 2030 ter stoletnico prvega tržaškega procesa in ustrelitve štirih junakov.«

»Stari« predsednik je novemu posle javno predal danes v Tržaškem knjižnem središču, srečanje je bilo priložnost za obujanje spominov na opravljeno delo, predstavitev načrtov in napoved letošnjega »maratonskega« spominskega dne. 6. september, dan obletnice ustrelitve Ferda Bidovca, Zvonimirja Miloša, Frana Marušiča in Alojza Valenčiča, je namreč nedelja. V enem samem dnevu bodo tako na sporedu recital ob zori, dopoldanska proslava pri grobu junakov na pokopališču pri Sveti Ani, popoldanska slovesnost ob spomeniku na gmajni in večerna maša zadušnica v bazovski cerkvi.

Kot pomemben mejnik v zgodovini gmajne je Pahor izpostavil tudi poklon italijanskega predsednika Sergia Mattarelle in slovenskega predsednika Boruta Pahorja 13. julija 2020 ob stoletnici požiga Narodnega doma v Trstu. Omenil je tudi razstavo Slovenci, med prvimi antifašisti v Evropi, ki so jo na pobudo evropskega poslanca Tomaža Nemca januarja 2024 predstavili v evropskem parlamentu v Bruslju.

Štefan Čok je kot zgodovinar že zaposlen na Odseku za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice. 42-letniku sta posebej pri srcu pedagoška dejavnost in predstavljanje delovanja tajnih organizacij Borba in Tigr dijakom, predvsem italijanskim. Med izzivi, ki se jih bo Čok lotil v novi vlogi, je ureditev delovanja odbora. »Skupina deluje v okviru knjižnice, ki je kot pravni subjekt odgovorna za vse delo. V pravilniku bomo določili trajanje predsedniškega mandata in možnost izvolitve drugih funkcij, kot je podpredsednik,« je razložil in dodal, da je imel odbor do sedaj le tri predsednike: Jožeta Deklevo, Filiberta Benedetiča in Milana Pahorja. Ko bo pravilnik nared, bo Čok odstopil s položaja in ponovno kandidiral. »Da bo vse po pravilih, kot mora biti«.