Namesto pivnice stanovanja za bogate

Luksuzna stanovanja, pisarne, sedež založbe Edizioni EL, dvorana nekdanje borze. Vse to bo našlo svoj prostor v palači Dreher, secesijskem biseru na vogalu med ulicama Cassa di risparmio in Canal Piccolo. Poslopje je od Trgovinske zbornice avgusta 2023 za 12 milijonov evrov kupila družba Re-Dreher. Vprenovo je morala vložiti dodatnih 12 milijonov. Kljub temu, da se dela v stavbi še niso končala, so prenovljeno stavbo včeraj predstavili javnosti. Ob priložnosti so novinarjem pokazali pritlično dvorano, v katero naj bi se vselila trgovina z modo Mango, in 500 kvadratnih metrov veliko podstrešno stanovanje, iz katerega se odpira očarljiv pogled na Trst in Tržaški zaliv.

Palačo Dreher so zgradili med letoma 1908 in 1910, načrtovala sta jo arhitekta Emil Bressler in Gustav Wittrisch. Ime je dobila po tržaški pivovarni, lastnici poslopja. Vrček piva je tu pogosto naročal irski pisatelj James Joyce.

Stavba, ki se je rodila kot kraj srečevanja običajnih ljudi, bo po novem namenjena skoraj izključno tistim, ki lahko globoko sežejo v žep. 23 bo luksuznih stanovanj, najmanjše meri 88, največje pa kar 500 kvadratnih metrov. Kljub temu, da so delavci še na delu, so dober del stanovanj že prodali. Srednja cena za kvadratni meter znaša 6000 evrov, največje podstrešno stanovanje, ki si ga je zagotovila bogata Tržačanka z bivališčem v ZDA, je stalo 3,5 milijona evrov.