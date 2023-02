Tržaški in miljski gasilci so danes okrog 13.30 posredovali v Škednju, kjer je zagorel gradbeni oder ob stanovanjskem poslopju v Ul. Giardini, 42. Ogenj je zajel tudi toplotno izolacijo, ki so jo ravnokar gradili na fasadi in del vrta. V požaru ni bilo poškodovanih, intervencija se ob 14.30 še ni zaključila.