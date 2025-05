»V slovenščini ni mogoče« ni sprejemljiv odgovor

Nameravali so na poučni izlet v Rižarno in zaprosili za vodenje po muzeju v slovenščini, v odgovor pa jim je zadruga, ki skrbi za didaktične dejavnosti v tržaških mestnih muzejih, odvrnila, da to ni mogoče. Za vodenje v slovenskem jeziku so na Prvostopenjski srednji šoli sv. Cirila in Metoda prosili slabih pet mesecev pred datumom obiska, zato jih je odgovor, da slovenskega vodnika oziroma vodnice enostavno ne najdejo, kar presenetil.

Zadruga, ki jo Občina Trst poveri zato, da organizira vodene oglede in druge didaktične dejavnosti v Rižarni pri Sv. Soboti, se namreč ob prijavi obveže, da tovrstne storitve zagotovi tudi v slovenščini. Nazadnje je spremljevalcem uspelo, po Rižarni sta učence vodili dve vodnici, zato, da bi do tega prišlo, jim je sicer priskočil na pomoč zgodovinar Štefan Čok, so nam povedali na tržaški nižji srednji šoli. Prošnjo za slovensko vodenje je šola oddala januarja, Rižarno pa so dijaki obeh tretjih razredov - od Sv. Ivana in iz podružnice na Katinari - obiskali maja.

Po Rižarni je učence vodila tudi Taddea Druscovich. »Poklicali so me zadnji trenutek,« je povedala. Vodnica, ki je dejavna na Tržaškem in na širšem območju Primorske, je tudi pojasnila, da v Rižarni nimajo zaposlenih slovenskih vodnikov, ravno tako ne v nekaterih drugih tržaških muzejih, ki pa so z druge strani meje zelo obiskani, kot je na primer Miramarski grad.

»Potrebno je biti vztrajni«

Slovenščina je sicer pomemben sestavni del Muzeja Rižarne, za razliko od nekaterih drugih sredin, za katere je pristojna Občina Trst. Vsi panoji in napisi so na primer prevedeni najprej v slovenščino in nato v angleščino. Načela trijezičnosti se muzej drži tudi, ko gre za vse razstave, ki so na ogled v Rižarni. Kar se tiče vodenja v slovenskem jeziku, pa kaže, da čeprav je to predvideno, to ni vsakič avtomatično zagotovljeno.

»Osnovna težava je v tem, da v Rižarni težje najdejo osebo, ki bi vodila v slovenščini. Dolžnost za to, da priskrbi vodnike, ima trenutno milanska zadruga ADMaiora, ki v muzeju skrbi tudi za druge didaktične storitve, predvideno pa je, da morajo vodene oglede izvajati tako v slovenščini kot v italijanščini in angleščini. Zato odgovor, da v slovenščini ni mogoče, ni sprejemljiv,« je o zadevi dejal Štefan Čok.