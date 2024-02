V slovenskih osnovnih šolah in vrtcih manj prvošolcev in malčkov

V slovenskih osnovnih šolah na Tržaškem bo skupno število učencev po lanskem rahlem vzponu upadlo. Prvošolcev bo namreč osem manj kot lani. V državnih vrtcih naj bi skupno število otrok ostalo nespremenjeno, čeprav bo malčkov, ki bodo prvič prestopili vrtčevski prag, 19 manj kot lani.

Iz podatkov, ki so jih posredovali z večstopenjskih šol, izhaja, da bodo v šolskem letu 2024/2025 vrtce obiskovali 103 novi malčki (lani je bilo novih vpisov 122), skupno število pa bo kot rečeno enako lanskemu, to je 366, kar je le za enega otroka več kot je bilo otrok v šolskem letu 2022/2023. Prve razrede osnovnih šol od Milj do Devina bo predvidoma obiskovalo 143 otrok, medtem ko jih je lani bilo 161. Skupno število osnovnošolcev od prvih do petih razredov pa naj bi bilo 757: lani jih je bilo 780.

Slika ni spodbudna, če jo primerjamo s šolskim letom 2021/2022, ko je v vrtec prvič stopilo 140 otrok, skupno pa jih je bilo 393, 27 več kot v prihodnjem šolskem letu. Osnovnošolcev je bilo takrat 830, kar je za 73 več kot sedaj napovedanih, prvošolcev pa 154, kar je 11 več kot je vpisanih za šolsko leto 2024/2025.

