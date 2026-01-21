V spodnjih hlačah skrival hašiš, doma pa 8000 evrov

Hašiš je skrival kar v spodnjih hlačah. Tako so danes navedli tržaški karabinjerji, ki so sporočili, da je enota iz Naselja sv. Sergija prejšnji petek, 16. januarja, popoldne v Ulici Capodistria v predmestju Trsta aretirala dvajsetletnega italijanskega državljana zaradi posedovanja prepovedanih drog z namenom preprodaje. Ustavili so ga med izvajanjem nadzora za preprečevanje kaznivih dejanj v mestni četrti Valmaura in širši okolici, so pojasnili.

Že na prvi pogled je izpadel nervozen in vznemirjen, kar jih je spodbudilo, da ga temeljiteje pregledajo, so še opisali. V spodnjih hlačah osumljenca so našli dva manjša zavitka, v katerih je bilo 70 gramov hašiša. V njegovem stanovanju so nato med hišno preiskavo odkrili, da je med lesene tramove na stropu skril skoraj 8000 evrov v manjših bankovcih. Karabinjerji sumijo, da denar izvira iz preprodaje mamil. V stanovanju so našli še različne pripomočke za pakiranje drog in nekaj gramov marihuane. Dvajsetletnik je trenutno v hišnem priporu.