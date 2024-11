V spomin na maestra je nastal Sklad Sveto Grgič

»Sveto Grgič je verjel v moč glasbe kot sredstvo povezovanja, identitete in ustvarjalnosti. Pod njegovim vodstvom je Glasbena matica postala most med Slovenci v Italiji, matično domovino in mednarodnimi glasbenimi svetovi. Spodbujal je dialog in izmenjavo idej. Vzgoji mladih glasbenikov je bil izredno predan, poudarek je pri svojih učencih dajal tudi na osebno rast. Bil je tudi človek globoke kulture in modrosti ter neprecenljiv voditelj.« S temi besedami se je ravnatelj Glasbene matice Mauel Figheli v dvorani Prosvetnega doma na Opčinah ob svojcih in prijateljih Sveta Grgiča spomnil na dolgoletnega profesorja in ravnatelja, ter poudaril, da je podružnice glasbene šole razširil vse do Benečije in Kanalske doline.

Oktobra letos preminulemu »maestru«, tako so ga radi imenovali na Padričah, kjer se je rodil in živel, so se v Prosvetnem domu poleg Fighelija poklonili tudi člani openskega društva in pevskega zbora Tabor, predstavniki Slovenskega kulturnega društva Slovan s Padrič, druge vaške organizacije ter Padričani in Padričanke. Govor je imel tudi nekdanji ravnatelj GM Bogdan Kralj, poudaril je bogatost Grgičeve glasbene dejavnosti. Tudi po njegovi zaslugi je bila ustanovljena Zveza primorskih glasbenih šol, dirigiral je več zborov in se razdajal za slovensko kulturno delovanje. »Ostal nam bo v spominu nasmejan, pozitiven, nesebičen, predan glasbi in našemu kulturnemu povezovanju,« je o njem dejal Kralj. Poleg hvaležnih besed so mu v Prosvetnem domu posvetili tudi več glasbenih točk, ki sta jih izvedla Lara Fortunat na harmoniki in harfist Filippo Craglietto.

V spomin na Sveta Grgiča je Glasbena matica, organizatorka njemu posvečenega večera, ustanovila sklad za zaslužne učence in glasbenike, ki bi študij radi nadaljevali v Sloveniji. Darovanje v podporo mladih glasbenikov je že mogoče, zainteresirani informacije dobijo v tajništvu glasbene šole.