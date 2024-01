V SSG jutri (četrtek) ne bo Boga masakra

Abonenti Slovenskega stalnega gledališča, ki so za letošnjo gledališko sezono izbrali večerni sklop, naj si na koledar zapišejo nov termin za ogled predstave Bog masakra, produkcije Mestnega gledališča ljubljanskega, ki je bila napovedana za jutri, 25. januarja. Do premika gostovanja je, kot so sporočili iz SSG, prišlo zaradi sprememb repertoarja in sporeda na odru v MGL ter zaradi nevzporednosti igralskih zasedb. Na tržaškem gledališkem odru v Ul. Petronio bo torej črna komedija svetovno znane francoske dramatičarke Yasmine Reza, po kateri je Roman Polanski leta 2011 posnel film Carnage, gledališko uprizoritev pa je v MGL režiral Diego de Brea, 14. marca letos ob 20. uri.