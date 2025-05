V Starem pristanišču bodo do ponedeljka okušali pivo

V Kongresnem centru Generali v Starem pristanišču se je danes začel prvi sejem kraft piva Birra in Fiera. Okrog trideset mikropivovarn iz Italije, Slovenije in drugih srednjeevropskih držav bo do ponedeljka ponujalo vzorce visokokakovostnega piva in se predstavljalo obiskovalcem.

Na odprtju sejma, ki ga prireja potovalna agencija Viaggi da Sogno v sodelovanju s tržaško občino in agencijo FlashMedia, sta nazdravila deželni odbornik Pierpaolo Roberti in tržaška podžupanja Serena Tonel. Ta je dejala, da je sejemski turizem tudi v Trstu dan za dnem bolj razvit, »s tridnevnim dogodkom pa želimo podpreti lokalne in druge manjše proizvajalce.«

Sprehod med razstavljavci je na sejmu prijeten in zanimiv. Vsak ima namreč svojo zgodbo in jo rad pripoveduje.