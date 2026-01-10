V Starem pristanišču ga je zadela kap

Danes popoldne je v opuščenem skladišču Starega pristanišča, kjer prebiva, mlajšega državljana Nepala zadela srčna kap. Na pomoč so mu najprej priskočili drugi pribežniki, ki z njim živijo v stavbi za Skladiščem 26, tik ob prometnici, ki vodi proti Trgu Santos in Trstu.

Na številko 112 je poklical kolesar, ki je peljal mimo, ponesrečenca so začeli oživljati lokalni policisti. Na kraj so prihiteli tudi reševalci službe 118 z rešilcem in avtomobilom z urgentnim zdravnikom. Moškega so prepeljali na zdravljenje v katinarsko bolnišnico, njegovo stanje naj bi bilo kritično.