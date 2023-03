V Starem pristanišču skoraj 220 proizvajalcev oljčnega olja

Včeraj se je v kongresnem centru v Starem pristanišču začela 15. izdaja sejma kakovostnega oljčnega olja Olio Capitale . Do jutri se bo na njem predstavljalo skoraj 220 proizvajalcev iz različnih italijanskih regij, prisotni pa so tudi oljkarji iz Grčije. Organizatorji sejma, podjetje Aries, ki deluje v okviru Trgovinske zbornice, so v preteklih dneh prejeli 188 vzorcev različnih ekstra deviških oljčnih olj 118 različnih proizvajalcev, ki se bodo za naslov najboljšega potegovali v sklopu tekmovanja Olio Capitale.

To je ob včerajšnjem uradnem odprtju sejma in ob prisotnosti predstavnikov lokalnih oblasti in gospodarstvenikov povedal predsednik Trgovinske zbornice Antonio Paoletti, ki je tudi dejal, da bodo v treh dneh v kongresnem centru obiskovalcem ponudili deset delavnic, v okviru katerih bo mogoče okušati oljčno olje, štiri vodene oglede, šest predstavitev knjig, 27 ur oljčnega bara, tečaje joge in še veliko več. Novost letošnje izdaje specializiranega sejma je tudi to, da je nekatera razstavljena olja mogoče okušati v enajstih tržaških restavracijah.

Čeprav je večina oljkarjev, s katerimi smo se včeraj pogovarjali na sejmu, zadovoljnih z lansko sezono, tako količinsko kot po kakovosti izdelka, priznavajo, da je za njimi težko leto. Bistveno višji stroški energentov in steklenic so oljkarje stisnili v kot. Kot je povedala Elena Parovel, so se celo lansko leto soočali s težavami pri dobavi embalaže, saj so zaloge steklenic nizke, kar je posledica naraščajočih stroškov energije in motenj dobavne verige. Tudi Boris Pangerc je dejal, da so bile lani težave z embalažo precej moteče in v isti sapi dodal, da se lahko pohvali z odlično letino.

