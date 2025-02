V Starem pristanišču so kradli baker

V zadnjem obdobju je na območju Starega pristanišča prišlo do več tatvin in vandalskih dejanj. V več primerih so neznanci v skladišču št. 118 – nekdanji palači Nobile pristaniške uprave, ki je danes v lasti Dežele FJK – ukradli baker. Zaradi tega so karabinjerji tja namestili skrite kamere, povezane z alarmno napravo, in poostrili nadzor na območju, kar se je nazadnje obrestovalo.

Kamera je namreč pred dnevi v omenjenem opuščenem skladišču zaznala prisotnost neznancev. Karabinjerji z mestnega poveljstva v Ulici Hermet so se takoj odpravili na kraj in preiskali notranjost objekta. Šele na terasi v četrtem nadstropju so našli štiri moške, ki so se pred njimi skrivali. Poleg tega so karabinjerji odkrili več bakra in orodje, s katerim so tatovi dragoceno kovino odstranili iz električnih žic. Četverico romunskih državljanov, ki je vhodna vrata stavbe zaklenila z verigo, da bi bilo vse skupaj manj sumljivo, so aretirali.