V Starem pristanišču začeli spet seliti begunce

V Starem pristanišču v Trstu pravkar poteka vnovična selitev beguncev in prosilcev za azil, ki v nečloveških razmerah prebivajo v opuščenih skladiščih. Varnostni organi so nameravali nekaj po 7. uri izprazniti skladišče št. 4 in ljudi z avtobusi odpeljati v sprejemne centre. Že pred 7. uro pa se je začela pri monumentalnem vhodu za Trgom Santos spontano zbirati množica približno 100 beguncev, ki so očitno izvedeli, da jih nameravajo odpeljati stran.

Na kraju so policisti, lokalni policisti, finančni policisti, karabinjerji, gasilci in civilna zaščita. Nekaj je tudi zaposlenih pri Visokem komisariatu združenih narodov za begunce UNHCR. Begunce, ki že več tednov ali mesecev zaman čakajo na sprožitev postopka za pridobitev mednarodne zaščite, bodo odpeljali z avtobusi. V vrsti jih je okoli 8. ure čakalo približno 170.

S kvesture so sporočili, da bodo po zaključeni selitvi skladišče št. 4 zaprli oziroma prepovedali dostop do njega. V razpadajočem poslopju hočejo namreč ponovno vzpostaviti varnostne in higiensko-sanitarne pogoje. Temperature so namreč v tem času zelo nizke in v zadnjem obdobju se v zapuščenih skladiščih zgodilo več požarov, so pojasnili.