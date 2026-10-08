V Tini Jami odkrili sekiro iz jelenovega rogovja

Nedaleč od vrha Volnika v jamskem najdišču Tina Jama že nekaj let potekajo italijansko-slovenske raziskave, ki s sodobnimi metodami arheoloških izkopavanj omogočajo nov vpogled v obdobje prehoda med zadnjimi mezolitskimi skupnostmi lovcev in nabiralcev ter prvimi neolitskimi skupinami.

Četrta sezona izkopavanj se je pravkar zaključila. Potekala je z dovoljenjem italijanskega ministrstva za kulturo in pod nadzorom zavoda za varstvo arheološke, umetnostne in krajinske dediščine FJK, pod vodstvom Federica Bernardinija (Venice Centre for Digital and Public Humanities in Centro Studi Archeologia Venezia Univerze Ca’ Foscari v Benetkah) ter v sodelovanju z Inštitutom za arheologijo ZRC SAZU, ki je financiral izkopavanja v letu 2026, Mednarodnim centrom za teoretično fiziko Abdus Salam (ICTP) in Univerzo v Sieni.

Izkopavanja so raziskala bogate plasti iz poznega mezolitika, ki ležijo neposredno pod plastmi, povezanimi s prvimi neolitskimi skupinami. Na območju Krasa in Istre so sledovi zadnjih skupin lovcev in nabiralcev praviloma težko prepoznavni, arheološke plasti iz tega obdobja pa so pogosto le delno ohranjene ali spremenjene zaradi človekovega delovanja in naravnih procesov. Plasti, odkrite v jami Tina Jama, so zato izjemno pomembne zaradi številnih najdb in zato, ker omogočajo boljše razumevanje prehoda med zadnjimi skupnostmi lovcev in nabiralcev ter prvimi neolitskimi skupinami in sprememb v načinih pridobivanja hrane, povezanih z uveljavljanjem poljedelstva in živinoreje.

Odkrili so številne drobne kamnite izdelke, med njimi značilni trapezi, ki so bili uporabljeni kot kamniti elementi puščic, ter ostanki njihove izdelave, pa tudi koščene konice ter okraski iz morskih in sladkovodnih školjk. Posebej velja omeniti obeske iz zakrnelih jelenovih podočnikov, ki so bili za obešanje preluknjani. Številni so bili tudi koščki okre, njeni ostanki pa so se v nekaterih primerih ohranili skupaj z lepilnimi snovmi na kremenovih orodjih. Najdba otroškega zoba bo lahko prispevala nove podatke o populacijah poznega mezolitika.

Med najzanimivejšimi odkritji je skupina izdelkov iz jelenovega rogovja. Med njimi izstopa polizdelek velike sekire z nedokončano odprtino za nasaditev. Podobne sekire poznamo iz srednje in severne Evrope, medtem ko so na območju Italije zelo redke. Nedaleč od nje je bil odkrit še nenavaden predmet, izdelan iz približno 11 cm dolgega dela jelenovega rogovja, s približno centimeter široko prečno odprtino in vzdolžno perforacijo; morda gre za orodje za ravnanje puščičnih držajev.