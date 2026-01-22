V tovarni vagonov se proizvodnja veča, čeprav težav ne manjka

V tovarni vagonov družbe Innoway Trieste v Boljuncu, kjer so do nedavnega domovali ladijski motorji družbe Wärtsilä, je bilo v zadnjih mesecih le opaziti napredek. Projekt naj bi nekoliko bližje spremljal tudi ladjarski velikan MSC, ki je pobudo doslej prepuščal predvsem svojemu avstrijskemu partnerju, družbi za logistične rešitve Innofreight. Vseeno pa je beležiti določene zamude, kar na svoji koži občutijo nekdanji delavci Wärtsile, ključna pa bo sklenitev t. i. razvojne pogodbe z državno agencijo Invitalia, ki bo odprla vrata financiranju prihodnjih naložb. Svoje bi lahko k temu prispevala tudi Dežela FJK.

To izhaja z današnjega sestanka na ministrstvu za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo v Rimu, na katerem je bila družba Innoway poklicana, da ob posredovanju ministrstva razblini dvome sindikatov ter deželne vlade FJK glede doslej prepočasnega poganjanja proizvodnje in tudi na področju varnosti. Po predstavitvi dosedanjega obračuna in naslednjih načrtov so bile ocene v glavnem pozitivne, čeprav je bilo predvsem iz vrst sindikatov slišati več zadržkov.

Iz tovarne v Boljuncu je lani v šestih mesecih – proizvodnja se je začela julija - prišlo 170 železniških vagonov (oziroma podvozij za vagone), v tem letu jih pričakujejo 600. Trenutno zaposluje Innoway okrog 90 ljudi, potrjuje pa, da bo v skladu z dogovorom v delovni proces naposled vključil vseh 260 delavcev, ki izhajajo iz Wärtsile. Potrdili so naložbe v višini 100 milijonov evrov (70 v prvi in 30 v drugi fazi), do konca januarja naj bi zaprosili za sredstva agencije Invitalia.

Deželna odbornica za delo Alessia Rosolen opaža pozitivne znake, dodala pa je, da je treba primerneje nasloviti vprašanji poklicnega usposabljanja in varnosti pri delu. Odbornik za proizvodne dejavnosti Sergio Emidio Bini je pristavil, da je treba iz faze zagona preiti v polno industrijsko proizvodnjo, pri čemer bo dežela prispevala svoje.

Sindikati so načeloma cenili, da je podjetje tokrat ponudilo podrobnejše informacije, število zaposlenih je celo rahlo nad tem, kar je za to fazo predvideval dogovor. Fim, Fiom in Uilm pa so opozorili, da nekateri dobavitelji zamujajo s komponentami, kar bo vplivalo na to, da se bodo zaposleni bolj zatekali k izrednemu čakanju na delo, tako da tvegajo dan ali dva mirovanja na teden - ni jasno, do kdaj. Sindikat USB pa izpostavlja, da so razmere v tovarni po letu dni še vedno v znamenju provizoričnosti, delovni prostori niso primerni, primanjkuje opreme, termini za zaključek del niso jasni.

Naslednje srečanje v Rimu bo konec marca.