V trčenju na Trgu Garibaldi huje poškodovana skuteristka

V križišču med Trgom Garibaldi, Ulico D’Annunzio in Ulico Molino a Vento sta okrog 15.30 trčila avtomobil in skuter. Skuteristka, stara okrog 50 let, se je po prvih podatkih v trčenju huje poškodovala. Kot kaže, je nesreči botrovala izsiljena prednost oz. naj bi avtomobil prevozil rdečo luč na semaforju. Na kraju so bili reševalci službe 118 (prispel je tudi zdravniški avtomobil), ki so ponesrečeni skuteristki nudili najnujnejšo pomoč in jo nato prepeljali v katinarsko bolnišnico. Lokalni policisti preiskujejo vzroke nesreče in urejajo promet, ki je bil upočasnjen in so nastajali zastoji. Na kraju nesreče so tudi gasilci, ki so zavarovali območje in odstranjujejo posledice nesreče.