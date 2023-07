V trčenju pri Štivanu se je poškodoval motorist

Na križišču med Štivanom in Ribiškim naseljem je danes okrog 17.30 prišlo do prometne nesreče, v kateri sta iz še nepojasnjenih razlogov trčila avtomobil in motor.

Pri tem si je nogo poškodoval 43-letni motorist iz Furlanije, ki je po trčenju z avtomobilom škoda (vozil ga je 67-letni domačin) padel. Na kraju nesreče so bili nabrežinski karabinjerji, ki še preiskujejo njene vzroke, pomagali pa so jim tudi kolegi iz Devina in gasilci.

Poškodovanega motorista je zdravstveno osebje službe za nujno medicinsko pomoč Sores odpeljalo v katinarsko bolnišnico z rumeno triažno kodo.