V trčenju v Sesljanu dve osebi poškodovani

V prometni nesreči, ki se je v danes popoldne zgodila v Sesljanu, sta se dve osebi poškodovali, obe so v katinarsko bolnišnico sprejeli z rumeno triažno kodo. Do trčenja je prišlo na državni cesti št. 14 pri križišču za sesljansko obalo, kjer so nesreče pogoste, navadno gre za izsiljeno prednost.

Po navedbah službe za nujno medicinsko pomoč Sores sta pri omenjenem križišču trčili vozili, pri čemer sta se dve osebi poškodovali. Sledil je klic na številko 112, Sores je v Sesljan poslal reševalno vozilo iz Križa in avtomobil z Opčin. Obveščeni so bili gasilci in organi pregona. Obe osebi so prepeljali na Katinaro.